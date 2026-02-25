Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:38

Еще одна российская знаменитость не удержалась и облизала Байкал

Вика Цыганова попробовала лед Байкала на вкус вслед за SHAMAN

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская певица Вика Цыганова взяла пример со своего коллеги SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и попробовала лед Байкала на вкус. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась кадрами, на которых видно, как она берет ледяной кусок в рот и кусает его, а затем облизывает.

Какой вкусный лед! — отметила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Байкал не прощает туристам ошибок и невнимательности. По словам гидов, трагедии на озере происходят ежегодно как в летний, так и в зимний периоды, поскольку люди часто недооценивают суровость местной природы.

До этого SHAMAN пообещал выпустить песню в честь Байкала. Исполнитель признался, что озеро оставило неизгладимый след в его жизни. Также артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

В то же время председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров предупредил, что употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно. Дело в том, что на поверхности озера накапливаются различные вещества.

Вика Цыганова
певицы
Байкал
SHAMAN
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.