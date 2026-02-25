Еще одна российская знаменитость не удержалась и облизала Байкал Вика Цыганова попробовала лед Байкала на вкус вслед за SHAMAN

Российская певица Вика Цыганова взяла пример со своего коллеги SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и попробовала лед Байкала на вкус. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась кадрами, на которых видно, как она берет ледяной кусок в рот и кусает его, а затем облизывает.

Какой вкусный лед! — отметила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Байкал не прощает туристам ошибок и невнимательности. По словам гидов, трагедии на озере происходят ежегодно как в летний, так и в зимний периоды, поскольку люди часто недооценивают суровость местной природы.

До этого SHAMAN пообещал выпустить песню в честь Байкала. Исполнитель признался, что озеро оставило неизгладимый след в его жизни. Также артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

В то же время председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров предупредил, что употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно. Дело в том, что на поверхности озера накапливаются различные вещества.