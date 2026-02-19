Россиянам рассказали, можно ли облизывать лед на Байкале Эксперт Гончаров: облизывать лед на Байкале может быть небезопасно

Употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно, рассказал Readovka.news председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров. Он отметил, что на поверхности озера накапливаются различные вещества.

Эксперт подчеркнул, что, если лед растаял и намерз заново, он способен накапливать примеси ранее осевшей пыли и других микроорганизмов. По его словам, несмотря на разговоры о чистоте озера, не стоит на постоянной основе употреблять лед или воду из него.

Гончаров рассказал, что в воде Байкала еще остались отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хоть тот и не функционирует с 2013 года. Он отметил, что также существует риск попадания токсичных веществ в озеро через грунтовые воды.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.