Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:43

Россиянам рассказали, можно ли облизывать лед на Байкале

Эксперт Гончаров: облизывать лед на Байкале может быть небезопасно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно, рассказал Readovka.news председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров. Он отметил, что на поверхности озера накапливаются различные вещества.

Эксперт подчеркнул, что, если лед растаял и намерз заново, он способен накапливать примеси ранее осевшей пыли и других микроорганизмов. По его словам, несмотря на разговоры о чистоте озера, не стоит на постоянной основе употреблять лед или воду из него.

Гончаров рассказал, что в воде Байкала еще остались отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хоть тот и не функционирует с 2013 года. Он отметил, что также существует риск попадания токсичных веществ в озеро через грунтовые воды.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

Байкал
вода
безопасность
лед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Трамп сделал признание о своем отношении к молодым и красивым мужчинам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.