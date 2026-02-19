Зимняя Олимпиада — 2026
«Это вкусно»: SHAMAN языком продегустировал Байкал

SHAMAN несколько раз лизнул лед на Байкале

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал в Telegram-канле ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус. А это вкусно, — сказал певец.

Ранее SHAMAN анонсировал, что в марте он отправится в тур и представит зрителям сразу две новые концертные программы. Поклонников ждет уникальное событие, которое объединит лучшие номера из программ «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026». Артист также рассказал о громких премьерах новых композиций. По словам музыканта, он намерен создать на своих выступлениях особенную атмосферу.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и жена SHAMAN заявила, что решение о бракосочетании в Донецке было принято спонтанно. Изначально пара планировала лишь совместную поездку с целью проведения встречи с учащимися. Мизулина пояснила, что сама поездка выдалась непростой, поскольку держалась в обстановке строжайшей секретности. Причиной тому стали постоянные угрозы, поступающие в адрес нее и ее супруга с территории Украины.

