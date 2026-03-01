Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:31

Опубликованы жуткие кадры атаки на роскошный отель в Дубае

Пожар в «Бурдж-аль-Араб» после попадания дрона попал на видео

Фото: IMAGO/Markus Mainka/Global Look Press
В Сети опубликовали видео с пожаром в дубайском отеле «Бурдж-аль-Араб». Огонь вспыхнул после атаки дрона, сообщил Dubai Media Office в соцсети X.

Из-за пожара в небо поднялся темный столб дыма. Пламя охватило внешний фасад здания сразу на нескольких этажах. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российские туристы сняли на видео опустевшие улицы и закрытые заведения Дубая. Находящаяся в эпицентре событий россиянка в беседе с журналистами отметила резкий контраст с началом дня, сообщив, что город начала патрулировать военная авиация.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за риска новых ракетных атак Ирана в ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Тем временем более ста российских семей не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства. Путешественников из Дубая, Шарджи, Аджмана и других эмиратов экстренно перевезли в один временный отель в Шардже, где они живут в почти спартанских условиях.

Дубай
пожары
дроны
отели
