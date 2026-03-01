Полыхающий порт в Омане показали на видео Обнародованы кадры из порта в Омане после прилета дронов-камикадзе

В Сети показали последствия ударов дронов-камикадзе «Шахед» по коммерческому порту Дукм на побережье Аравийского моря в Омане. Кадрами поделился военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. На них видны черные столбы дыма.

Оманское телевидение сообщает, что порт атаковали два дрона. Один из них попал в мобильное общежитие на территории порта. В результате пострадал один человек. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее в Сети опубликовали видео с пожаром в дубайском отеле «Бурдж-аль-Араб». Огонь вспыхнул после атаки дрона. Из-за пожара в небо поднялся темный столб дыма. Пламя охватило внешний фасад здания сразу на нескольких этажах. В результате инцидента никто не пострадал. Сняли туристы на видео и опустевшие улицы и закрытые заведения Дубая. Город начала патрулировать военная авиация.

Также очевидцы запечатлели на видео момент падения сбитого беспилотника «Шахед» в Кувейте. На кадрах видно, как пораженный системами ПВО дрон оставляет в небе след дыма. Перехваченный летательный аппарат рухнул поблизости от американской военной базы.