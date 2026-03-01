Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:10

Очевидцы сняли падение иранского дрона рядом с базой США в Кувейте

Падение сбитого иранского дрона рядом с базой США в Кувейте попало на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Очевидцы запечатлели на видео момент падения сбитого беспилотника «Шахед» в Кувейте, кадрами делится Telegram-канал «Осторожно, новости». На кадрах видно, как пораженный системами ПВО дрон оставляет в небе след дыма. Перехваченный летательный аппарат рухнул поблизости от американской военной базы.

Ранее иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции.

После этого стало известно о серии мощных взрывов, которые прогремели сразу в нескольких арабских монархиях. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай. Очевидцы в Катаре подтвердили серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны. В Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах ситуация остается напряженной.

