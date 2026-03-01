Наступление ВС РФ на Запорожье 1 марта: сильные потери, горящая техника

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 1 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 1 марта: обстановка на фронте сегодня

«На стыке Днепропетровской и Запорожской областей враг организовал длительные контратаки, которые ни к чему не привели. Видимо, вновь политики Киева вмешались в управление войсками, и вээсушники на неподготовленной бронетехнике стабильно теряли по 6–10 единиц ежедневно. ГрВ „Восток“ продолжила наступление от Гуляйполя, взяв очередной „населенник“. На пути к городу Запорожью ГрВ „Днепр“ ведет бои на прежних рубежах, значимых изменений нет», — пишут «Два майора».

Военкор Юрий Котенок отметил, что войска ГрВ «Восток» продолжают наступление на левом (западном) берегу реки Гайчур, отражают контратаки ВСУ и ведут встречные бои в южной части Днепропетровской области.

«Подразделения противника выбиты из села Горькое, находящегося между Верхней Терсой и Комсомольским (Гуляйпольским). ВС РФ продвинулись в районе истоков реки Верхняя Терса западнее Горького. Это создает угрозу выхода к н. п. Верхняя Терса с юга и востока (со стороны Цветкового) и обхода Верхней Терсы со вклинением в оборону противника между н. п. Копани и Новоселовка. Наши подразделения продавливают противника в направлении Комсомольского в районе реки Жеребец, балки Шестиполье и южнее. Противник контратакует и пытается удержать район дороги между Железнодорожным (Зализнычным) и Комсомольским (Гуляйпольским), остановить наши штурмовые группы. ВС РФ продавливают противника севернее и южнее дороги, выбивая ВСУ из посадок/балок и продвигаясь к Комсомольскому», — отметил эксперт.

По словам Котенка, российские подразделения также продвигаются к Воздвижевке и Верхней Терсе, продолжают бои за Рождественское, где ВСУ еще удерживают западную часть.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Противник пытается не дать нашим подразделениям полностью взять под контроль Рождественское, контратакует в направлении Рождественского и Терноватого. Полная утеря Рождественского для ВСУ будет довольно критична, так как западнее его находится н. п. Любицкое, расположенный у дороги Орехов — Новониколаевка. Взятие Любицкого и Никольского (южнее) лишит гарнизон Орехова восточного маршрута снабжения. В районе бывшего 3-го оборонительного рубежа ВСУ в южной части Днепропетровской области продолжаются контратаки противника. Его штурмовые группы пытаются, обходя позиции наших войск, прорваться к границе, атакуют в направлении Воскресенки, Тернового и Березового, а также Гая и Отрадного. Наши подразделения удерживают занимаемые позиции, выявляют и уничтожают проскочившие группы ВСУ. Ситуация в районе 3-го рубежа и реки Волчьей остается напряженной», — добавил военкор.

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Запорожском направлении без изменений: позиционные бои в районе Степногорска, Лукьяновского, Магдалиновки и Запасного.

«Враг бьет по Энергодару. На Гуляйпольском участке ВС РФ продвигаются в кармане восточнее Гуляйпольского. Западнее Староукраинки армия Россия установила контроль над важным районом обороны ВСУ площадью шесть квадратов и освободила еще одно село в Запорожской области — Горькое. Контроль над этим селом значим для дальнейшего наступления на запад и освобождения Верхней Терсы и Воздвижевки. Есть успехи севернее Риздвянки», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Горькое в Запорожской области.

«Горькое (на видео) — село в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 60 человек. Расположено в двух километрах от Староукраинки, об освобождении которой Минобороны сообщило 4 февраля. Бойцы 60-й мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск „Восток“ взяли под контроль важный район обороны противника площадью до шести квадратных километров. Потери противника составили более двух взводов пехоты, 5 ББМ, 12 пунктов управления БПЛА, 7 гексакоптеров типа „Баба-яга“. Освобождение Горького позволяет зайти с юга на крупное село Верхняя Терса, расположенное на важном для логистики перекрестке», — объяснил военкор Александр Коц.

