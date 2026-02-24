Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова

Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 24 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 24 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Гуляйпольский участок фронта. В районе населенного пункта Гай противник предпринял попытки контрнаступательных действий. Атаки носили ограниченный характер и были отражены. В результате огневого поражения уничтожены техника и живая сила ВСУ, попытка изменить конфигурацию линии фронта успеха не имела. Отмечается продвижение сил российской армии в направлении Рождественского. На данном участке фиксируется стабилизация обстановки, что позволяет сосредоточить усилия на развитии наступления вглубь обороны противника», — передает «Донбасский партизан».

По словам автора канала, подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Горькое и Гуляйпольское, постепенно расширяя зону контроля и оказывая давление на оборонительные рубежи ВСУ.

«Ореховский участок фронта. Продолжаются боевые действия в районах Степногорска, Приморского и Магдалиновки. Обстановка остается напряженной: фиксируются взаимные попытки локального продвижения, линия соприкосновения носит подвижный характер», — добавил «Донбасский партизан».

WarGonzo пишет, что на Запорожском направлении в районе Приморского, Степногорска и Магдалиновки не стихают бои.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ продвигаются западнее Зализничного. Идут бои в районе села Прилуки. Напряженная ситуация сохраняется на северном фланге — в районе Орестополя и Великомихайловки», — добавил источник.

«Два майора» отметили, что на востоке Запорожской области ГрВ «Восток» ведет наступательные действия в районах н. п. Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Горькое и Комсомольское (Гуляйпольское).

«Противник не оставляет попыток контратаковать. Уничтожены пять ББМ противника. Остальные бронемашины, получив повреждения, отступили, не спешивая десант. На Запорожском фронте без значимых изменений: идут бои в районе Степногорска, Приморского и Магдалиновки. В небе — большое количество ударных и разведывательных БПЛА. В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области. БПЛА противника ударил по скорой в селе Водяное Каменско-Днепровского округа», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 24 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Ночные снегопады и холод до −10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Наступление ВС РФ на Харьков 24 февраля: удар по штабу, трупы командиров