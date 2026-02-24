Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля

Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля

Расчет РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Центр» ликвидировал командный пункт ВСУ с подземными коммуникациями на Красноармейском участке. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 февраля?

Поразили командный пункт со скрытыми ходами

«Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня „Ураган“ 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск „Центр“ нанес огневое поражение по командному пункту формирований ВСУ, оборудованному системой скрытых ходов сообщения, на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство добавило, что реактивные снаряды калибра 220 мм были выпущены по объекту с расстояния приблизительно 20 километров. В результате атаки были повреждены конструкции командного пункта, разрушены перекрытия и выведены из строя тайные проходы.

Уничтожили скопление пехоты ВСУ

Реактивная система залпового огня «Град», разработанная в Туле, была использована десантниками из группировки «Север» для уничтожения скопления украинских военнослужащих в лесном массиве Сумской области, проинформировало российское военное ведомство.

«Получив координаты противника — группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, — расчет РСЗО „Град“ артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыла указанный квадрат, уничтожив украинских боевиков», — отметили в МО.

Министерство обороны отмечает, что артиллеристы, служащие в воздушно-десантных войсках, непрерывно ведут огонь по военной технике, укреплениям и живой силе Вооруженных сил Украины. В то же время подразделения беспилотных летательных аппаратов регулярно проводят воздушную разведку, выявляя группы противника и обеспечивая оперативное наведение и корректировку артиллерийских ударов.

Ликвидировали 52 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ

За последние сутки операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск успешно поразили 52 блиндажа и укрытия, где находились украинские военнослужащие. Об этом проинформировал Вадим Астафьев, руководитель пресс-центра группировки.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 25 антенн связи БПЛА, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс. Поражено 9 пунктов управления БПЛА, а также 52 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 19 беспилотников противника», — сказал он.

Разнесли диверсионно-разведывательную группу ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области операторы ударных беспилотников из группировки войск «Восток» успешно нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач подразделения беспилотной авиации группировки войск „Восток“ выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся скрытно продвинуться вглубь территории в зоне ответственности группировки „Восток“», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны сообщили, что воздушная разведка в ночное время обнаружила передвижение вражеских сил в лесной зоне. Диверсанты, используя естественные укрытия и неровности рельефа, пытались незаметно приблизиться к позициям российских войск с целью установки мин на маршрутах снабжения боеприпасами.

«Координаты целей были немедленно переданы на командный пункт. Для уничтожения противника в воздух были подняты FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем точными попаданиями поразили группы пехоты противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксировано уничтожение целей», — заключили в министерстве.

