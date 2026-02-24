Наступление ВС РФ на Харьков 24 февраля: удар по штабу, трупы командиров

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 24 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 24 февраля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении российская авиация и расчеты БПЛА „Герань-2“ не перестают активно работать по позициям ВСУ в Харьковской области, к ним подключилась и тяжелая реактивная артиллерия „северян“. При поддержке артиллерии и ТОС продвигаются вглубь области штурмовики ГВ „Север“. Противник сосредотачивает усилия на ракетных атаках по объектам гражданской инфраструктуры Белгородской области. В лесным массивах возле Старицы без существенных изменений. „Северяне“ продвинулись вглубь леса на 100 метров и заняли один опорный пункт ВСУ. Расчетами ТОС-1А нанесены удары по позициям 127-й ОТМБр. Юго-западнее Симиновки „Воины Севера“ при поддержке авиации ВКС РФ продвинулись в лесном массиве на двух участках на 200 метров», — передает «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что в районе Рубежного уничтожен командный штаб ГПСУ.

«Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович — начальник погранзаставы. В Волчанских Хуторах наши штурмовики заняли семь домовладений, продвинувшись на 250 м. Экипажи ВКС РФ уничтожили позиции 157-й ОМБр ВСУ в прилегающей лесопосадке. На Хатненском участке фронта ударами авиации поражены позиции 159-й ОМБр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы „северян“ проводили зачистку лесопосадок в районах Чугуновки и Двуречанского. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV ГВ „Север“ наносили удары по средствам РЭБ и пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавил «Северный ветер».

«Дневник десантника» пишет, что на Харьковском направлении идет постоянное огневое поражение ВСУ всеми доступными средствам: от «Гераней» до РСЗО и ТОС.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Ведутся наступательные бои на прежних рубежах: возле Старицы, Симиновки, в Волчанских Хуторах. Заявленное продвижение составляет 100–200 метров в сутки, что не сильно меняет обстановку в районе тех мест сражений. На юге Купянского направления основным узлом обороны противника остается Купянский литейный завод перед Купянском-Узловым. Усилия ВС России сосредоточены на взятии окрестных сел малыми штурмовыми группами», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Харьковском направлении продолжаются бои в районе Графского, Симиновки и Волчанских хуторов.

«Продвижение не превышает нескольких сотен метров в сутки на отдельных участках. На Купянском направлении позиционные бои, сообщений об изменениях ситуации не поступало», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино Харьковской области.

«Потери ВСУ составили: до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня „Верба“ и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

