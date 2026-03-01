Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 11:22

Опубликованы фотографии места гибели Хаменеи

ЦАХАЛ опубликовала фото места ликвидации Хаменеи

Фото: Sha Dati/Global Look Press
Армия обороны Израиля опубликовала снимки места гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которых запечатлена его резиденция. В ходе спецоперации израильская авиация сбросила 30 авиабомб на район, передает The Wall Street Journal.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что преступление против Исламской Республики «не останется без ответа». По его словам, оно откроет «новую страницу в истории исламского мира». Его слова прозвучали на фоне объявленного в стране 40-дневного траура.

До этого стало известно, что вице-президент Ирана Мохаммед-Реза Ареф готовится принять на себя полномочия верховного лидера. По данным СМИ, это происходит из-за так называемого вакуума власти.

