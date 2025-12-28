Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Есть салаты, которые не нуждаются в представлении, но почему-то реже появляются на праздничном столе. «Министерский» — именно такой. Сытный, элегантный и очень «взрослый» по вкусу, он спокойно стоит в одном ряду с оливье, мимозой и шубой. Главная фишка этого салата — яичные блинчики вместо вареных яиц и нарезка всех ингредиентов тонкой соломкой. А еще я всегда делаю его с обжаренным луком.

Ингредиенты: говядина — 400 г, яйца С1 — 4 шт., маринованные огурцы — 4–5 небольших, репчатый лук — 1 крупный, растительное масло — для жарки лука, соль — щепоть (лучше добавить после пробы), майонез — немного.

Приготовление: говядину отварите до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистости, затем полностью остудите. Яйца слегка взбейте вилкой и испеките тонкие блинчики на сковороде (у меня получилось 4 штуки диаметром около 24 см). Готовые блины сверните рулетами и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы также нарежьте соломкой. Соедините все ингредиенты, добавьте немного майонеза, при необходимости щепоть соли — и аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом салата «Куранты» с индейкой. Беспроигрышный вариант: все забудут об оливье и шубе.