Салат «Куранты» с индейкой — беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу

Салат «Куранты» — настоящий символ Нового года: слоеный, нарядный и очень гармоничный по вкусу. Нежное мясо, сладковатый чернослив, хрустящие орехи и свежий огурец с легкой чесночной ноткой делают его не просто красивым, а по-настоящему запоминающимся. Идеально смотрится в центре праздничного стола.

Ингредиенты: филе индейки или курицы — 500 г, яйца — 5 шт., чернослив — 150 г, грецкие орехи — 100 г, твердый сыр — 100 г, свежий огурец — 1-2 шт. (200 г), чеснок — 1-2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: филе отварите до готовности (индейку — около 35 минут после закипания, курицу — 20 минут), остудите и мелко нарежьте. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, орехи измельчите ножом или в блендере. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите их отдельно на мелкой терке, так же натрите сыр. Огурец натрите на крупной терке, слегка отожмите сок и смешайте с мелко рубленым чесноком. На дно тарелки выложите слой филе, посолите и смажьте майонезом, затем распределите желтки и снова тонкий слой майонеза. Далее выложите чернослив, немного майонеза, слой сыра и майонез, затем орехи с легким слоем соуса. Следом добавьте огуречно-чесночный слой, а сверху аккуратно распределите белки. Украсьте салат в виде циферблата — тонкими ломтиками моркови, зеленью или орехами, чтобы стрелки «приближали» полночь.

