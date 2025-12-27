Натрите этим свиную шею и забудьте в духовке! Самый простой рецепт буженины — как горячее, и остывшей на бутерброд

Буженина — настоящая палочка-выручалочка для праздничного стола. Минимум действий, никаких сложных маринадов и долгого контроля, а результат — сочная, ароматная буженина с румяной корочкой. Её можно подать горячей как главное блюдо или остудить и нарезать тонкими ломтиками — на бутерброды и мясную тарелку. В любом виде она исчезает первой.

Ингредиенты: свиная шея 800 г–1 кг, соль 1 ч. л., чёрный перец 0,5 ч. л., кетчуп 2 ст. л., зернистая горчица 1 ст. л., чеснок 1 небольшая головка, шрирача 1 ст. л. по желанию.

Приготовление: в свиной шее сделайте ножом неглубокие надрезы и нашпигуйте мясо ломтиками чеснока. В миске смешайте соль, перец, кетчуп, горчицу и, если любите остринку, шрирачу. Тщательно натрите мясо со всех сторон. Для красивой формы шею можно перевязать кулинарной нитью, но это необязательно. Плотно заверните мясо в фольгу, выложите в форму для запекания и влейте на дно около 80 мл воды. Запекайте при 190 °C примерно 2 часа. Затем аккуратно разверните фольгу сверху, полейте буженину соком и отправьте обратно в духовку ещё на 5 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.

