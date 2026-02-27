Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 06:03

Забудьте про скучные котлеты. Эти куриные бомбочки — настоящий фейерверк вкуса: рецепт в копилку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Начинка для этих бомбочек — настоящий грибной жюльен. Шампиньоны, обжаренные с луком до золотистости, затем томленные в сливках до загустения, превращаются в нежнейшую ароматную массу, которая идеально контрастирует с плотным куриным фаршем. А добавление сыра внутрь создает те самые желанные тянущиеся нити, ради которых хочется готовить это блюдо снова и снова.

1 кг куриного фарша солю и перчу по вкусу, тщательно вымешиваю руками. Для начинки 300–400 г шампиньонов и луковицу мелко нарезаю. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю до выпаривания жидкости и легкой румяности. Вливаю 250 г сливок, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушку), солю, перчу и томлю под крышкой на медленном огне до загустения — примерно 5–7 минут. Начинку остужаю. На рабочую поверхность расстилаю кусок пищевой пленки, выкладываю порцию фарша (около 80–100 г) и расплющиваю его в лепешку. В центр кладу чайную ложку грибной начинки и немного тертого сыра (всего потребуется около 100 г). Аккуратно поднимаю края пленки, соединяю их вверху и плотно заворачиваю, формируя идеально круглый шар, чтобы фарш полностью закрыл начинку. Снимаю пленку, обваливаю бомбочку в панировочных сухарях. Повторяю с остальным фаршем и начинкой. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю бомбочки и обжариваю на медленном огне под крышкой по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Или выкладываю на противень и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Подаю горячими с любимым гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Здоровье/красота
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Общество
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Общество
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная
Семья и жизнь
Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная
Постный бефстроганов с грибами и сливками — нежно, ароматно, без мяса! Идеально с пюре или макаронами
Общество
Постный бефстроганов с грибами и сливками — нежно, ароматно, без мяса! Идеально с пюре или макаронами
еда
рецепты
грибы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Netflix отказался от Warner Bros после очень выгодного предложения
Зоопсихолог ответила, можно ли кормить кошек только сырым мясом
ПВО защитила Смоленскую область от очередной коварной атаки ВСУ
Студенты подожгли две АЗС в Новосибирске и Бердске по указке кураторов
Дерматолог развеяла мифы об опасности некоторых процедур
Появились кадры пожара в многоэтажном доме в Москве
Юрист ответил, чем может обернуться токсичная шутка для начальника
«Ураганы» снесли технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 февраля
Стало известно о состоянии ребенка после спасения из пожара в Москве
Врач раскрыла неожиданную опасность употребления кофе
Мошенники нашли новый способ похищать данные россиян
Назван неочевидный продукт, богатый магнием
В Харькове раздался взрыв
ЦСКА в гонке, новый «Спартак», амбиции «Зенита»: чего ждать от рестарта РПЛ
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
До 500 000 рублей: во что обойдется букет цветов на 8 Марта в 2026 году
На севере Москвы в жилой многоэтажке начался крупный пожар
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить более 35,6 тыс. материалов
Морпехи ВС РФ не дали ВСУ сменить караул и нейтрализовали «буханку»
Умеров раскрыл детали переговоров Украины и США в Женеве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.