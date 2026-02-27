Забудьте про скучные котлеты. Эти куриные бомбочки — настоящий фейерверк вкуса: рецепт в копилку

Начинка для этих бомбочек — настоящий грибной жюльен. Шампиньоны, обжаренные с луком до золотистости, затем томленные в сливках до загустения, превращаются в нежнейшую ароматную массу, которая идеально контрастирует с плотным куриным фаршем. А добавление сыра внутрь создает те самые желанные тянущиеся нити, ради которых хочется готовить это блюдо снова и снова.

1 кг куриного фарша солю и перчу по вкусу, тщательно вымешиваю руками. Для начинки 300–400 г шампиньонов и луковицу мелко нарезаю. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю до выпаривания жидкости и легкой румяности. Вливаю 250 г сливок, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушку), солю, перчу и томлю под крышкой на медленном огне до загустения — примерно 5–7 минут. Начинку остужаю. На рабочую поверхность расстилаю кусок пищевой пленки, выкладываю порцию фарша (около 80–100 г) и расплющиваю его в лепешку. В центр кладу чайную ложку грибной начинки и немного тертого сыра (всего потребуется около 100 г). Аккуратно поднимаю края пленки, соединяю их вверху и плотно заворачиваю, формируя идеально круглый шар, чтобы фарш полностью закрыл начинку. Снимаю пленку, обваливаю бомбочку в панировочных сухарях. Повторяю с остальным фаршем и начинкой. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю бомбочки и обжариваю на медленном огне под крышкой по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Или выкладываю на противень и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Подаю горячими с любимым гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.