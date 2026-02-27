Постный бефстроганов с грибами и сливками — нежно, ароматно, без мяса! Идеально с пюре или макаронами

Классический бефстроганов — это нежная говядина в сметанном соусе. Но кто сказал, что постная версия не может быть такой же вкусной? Шампиньоны, томленные с луком и чесноком, впитавшие в себя аромат копченой паприки и соевого соуса, а затем утопленные в сливках, создают текстуру и глубину вкуса, которые заставят забыть о мясе. Это не замена, а полноценное, самодостаточное блюдо.

Одну луковицу нарезаю мелкими кубиками. На сковороде с антипригарным покрытием разогреваю небольшое количество воды (2–3 столовые ложки) и обжариваю лук на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным, при необходимости подливая еще воды. 300 г шампиньонов нарезаю пластинками, добавляю к луку вместе с 2 измельченными зубчиками чеснока. Если вода выпарилась, доливаю еще немного и тушу все вместе около 6 минут, пока грибы не станут мягкими. Добавляю 1 столовую ложку сушеной петрушки (или 2 столовые ложки свежей) и 1 чайную ложку копченой паприки. Перемешиваю и прогреваю еще минуту. Вливаю 120 мл овощного бульона и 1 чайную ложку соевого соуса. Убавляю огонь до минимума и тушу под крышкой 5–7 минут, чтобы вкусы соединились. Снимаю сковороду с огня, вливаю 100 мл сливок 10%, добавляю черный перец по вкусу (с осторожностью, соевый соус уже соленый). Перемешиваю. Пробую и при необходимости досаливаю. Украшаю свежей рубленой петрушкой. Подаю горячим с картофельным пюре, макаронами или гречкой.

