26 февраля 2026 в 19:00

В пост выручает это блюдо: болоньезе без фарша за полчаса — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Фото: D-NEWS.ru
Беру чечевицу, томаты и овощи — и готовлю постный болоньезе за 20 минут, который от настоящего мясного соуса не отличить. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для поста, вегетарианского ужина или когда хочется чего-то сытного без мяса. Его необычность в том, что красная чечевица идеально имитирует фарш, а овощи и специи создают тот самый насыщенный, глубокий вкус классического итальянского соуса. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный болоньезе с нежными чечевичными зёрнышками, томатной кислинкой, сладостью моркови и пряными нотками орегано. Он идеально сочетается с любой пастой, рисом или запечёнными овощами, даря сытость и удовольствие без грамма продуктов животного происхождения.

Для приготовления вам понадобится: 200 г красной или зелёной чечевицы, 1 морковь, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку, 1 ст. ложка томатной пасты, 2 ст. ложки оливкового масла, соль, перец, 1 ч. ложка орегано, несколько листиков свежего базилика. Чечевицу отварите до полуготовности. Лук, морковь и сельдерей мелко нарежьте и обжарьте на масле 7–8 минут. Добавьте чеснок и томатную пасту, прогрейте. Влейте томаты с соком, посолите, поперчите, добавьте орегано и тушите 10 минут. Соедините с чечевицей и готовьте ещё 10 минут. Подавайте с пастой, посыпав свежим базиликом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
чечевица
пост
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
