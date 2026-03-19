Этот салат с чечевицей — мой рецепт-минутка для идеального постного ужина. Сбалансированный вкус, хрустящие овощи и ароматная заправка

Секрет этого салата — в идеальной параллельной подготовке. Пока варится чечевица, вы успеваете нарезать овощи и создать яркую заправку, превращая 15 минут кухонного времени в полноценное, насыщенное блюдо.

Что понадобится

Зеленая чечевица — 200 г, вода — 1,5 л, зубчик чеснока — 2 шт., лавровый лист — 1 шт., белая луковица — 1 шт., гвоздика — 3-4 бутона, красный лук — 1 шт., огурец — 2 шт., черешковый сельдерей — 2-3 шт., свежий тимьян — 2-3 веточки, лимон — 1 шт., растительное масло — 4 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу промываю. В кастрюлю с холодной водой закладываю чечевицу, один зубчик чеснока, лавровый лист и луковицу, в которую воткнуты бутоны гвоздики. Довожу до кипения и варю на среднем огне ровно 15 минут до готовности. Откидываю на дуршлаг, удаляю ароматические овощи и специи, а саму чечевицу оставляю в дуршлаге над кастрюлей под крышкой — так она сохранит тепло и не пересушится.

Параллельно нарезаю огурцы и сельдерей тонкой соломкой, красный лук — полукольцами, а оставшийся чеснок мелко рублю. В сковороде разогреваю одну столовую ложку масла и пассерую красный лук с чесноком около 5 минут до мягкости.

Добавляю листики тимьяна, прогреваю минуту и снимаю с огня. Теплую чечевицу перекладываю в миску, смешиваю с обжаренным луком и чесноком. С лимона снимаю цедру на мелкой терке, избегая белой части, и выжимаю сок. Добавляю к чечевичной основе цедру, лимонный сок и оставшиеся три ложки масла, тщательно перемешиваю. В завершение ввожу нарезанные свежие огурцы и сельдерей, аккуратно перемешиваю.

