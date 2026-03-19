Кефир, яйца и мука — вот и все, что нужно для сытного завтрака. Ленивые лепешки-пятиминутки готовы

Беру кефир, яйца и муку — и готовлю сытную ароматную лепешку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая лепешка с хрустящей корочкой и мягкой пористой серединкой, в которой чувствуются ароматные кусочки колбасы и свежая зелень. Она такая вкусная, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете подать ее к столу.

Для приготовления вам понадобится: 250 миллилитров кефира, 2 яйца, 150 граммов муки, 100 граммов вареной колбасы, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), чайная ложка соды, щепотка соли, чайная ложка сахара, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут.

Добавьте яйца, соль и сахар, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите жидкое тесто, как на оладьи. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите, добавьте в тесто и перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Вылейте тесто на сковороду, разровняйте лопаткой и жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.