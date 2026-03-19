Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:00

Кефир, яйца и мука — вот и все, что нужно для сытного завтрака. Ленивые лепешки-пятиминутки готовы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, яйца и муку — и готовлю сытную ароматную лепешку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая лепешка с хрустящей корочкой и мягкой пористой серединкой, в которой чувствуются ароматные кусочки колбасы и свежая зелень. Она такая вкусная, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете подать ее к столу.

Для приготовления вам понадобится: 250 миллилитров кефира, 2 яйца, 150 граммов муки, 100 граммов вареной колбасы, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), чайная ложка соды, щепотка соли, чайная ложка сахара, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут.

Добавьте яйца, соль и сахар, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите жидкое тесто, как на оладьи. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите, добавьте в тесто и перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Вылейте тесто на сковороду, разровняйте лопаткой и жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Добавила жареный лук и сыр: самые простые лепешки — выручалки из кефира
Общество
Добавила жареный лук и сыр: самые простые лепешки — выручалки из кефира
Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури
Общество
Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Кладу грудки в фольгу друг на друга и пеку: пастрома вместо колбасы выходит отличная
Общество
Кладу грудки в фольгу друг на друга и пеку: пастрома вместо колбасы выходит отличная
Колбасу надо взять копченую, а яйца сварить: вкусные свертки из лаваша — такая начинка вам точно понравится
Общество
Колбасу надо взять копченую, а яйца сварить: вкусные свертки из лаваша — такая начинка вам точно понравится
лепешки
рецепты
колбаса
зелень
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.