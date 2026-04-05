Готовим на Пасху мясной хлеб: едим и горячим, и холодным на бутерброды. Из индейки и курицы — сочный, плотный и без лишнего жира

Предлагаем приготовить к Пасхе вкусный мясной хлеб вместо колбасы. Если хочется чего-то мясного, но без тяжести и лишнего жира, этот вариант точно стоит попробовать. Нежная текстура, насыщенный вкус и идеальная форма — такой «хлеб» легко заменяет колбасу и отлично подходит как для ужина, так и для бутербродов.

Ингредиенты

Филе индейки — 700 г, куриное филе — 650 г, специи — по вкусу, холодная вода — 100–150 мл, немного несоленого жира (по желанию), крахмал — 1 ст. л., яичный белок — 1 шт.

Приготовление

Мясо нарежьте средними кусочками, добавьте специи и холодную воду, затем тщательно вымешайте до полного впитывания жидкости. Утрамбуйте массу, накройте и уберите в холодильник на сутки, периодически перемешивая.

Если используете жир, нарежьте его мелкими кубиками, быстро ошпарьте кипятком и сразу охладите. Через сутки прокрутите мясо через мясорубку с мелкой решеткой, добавьте крахмал и жир, затем вымешайте до вязкой структуры.

Переложите фарш в смазанную форму, плотно утрамбовывая, чтобы не осталось пустот. Сформируйте аккуратный верх и смажьте белком. Запекайте сначала при 100–110 °C около часа, затем увеличьте температуру до 130 °C и готовьте еще 50–55 минут.

Готовый мясной хлеб достаньте из формы, снова смажьте белком и верните в духовку еще на 10 минут для румяной корочки.

