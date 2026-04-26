Луковая подлива превращает курицу в шедевр: готовлю вместо надоевшего гуляша и котлет

Когда обычная курица уже надоела, этот способ полностью меняет вкус. Всё дело в луке: он превращается в густую, ароматную подливу, которая делает мясо невероятно мягким и сочным. А добавление соевого соуса усиливает вкус и даёт красивый насыщенный цвет.

Получается очень нежно: кусочки курицы буквально тают, а подлива обволакивает каждый кусочек. Минимум ингредиентов — и результат, как из хорошего домашнего кафе.

Для приготовления вам понадобится: курица — 600 г, лук — 300 г, топлёное или сливочное масло — 30 г, сода — 1/3 ч. л., соевый соус — 2-3 ст. л., соль и перец — по вкусу, по желанию лавровый лист и паприка.

Лук нарежьте и выложите в сотейник с маслом, добавьте соду, перемешайте и накройте крышкой.

Тушите 5–7 минут — лук начнёт размягчаться и превращаться в основу подливы. Курицу посолите, поперчите и выложите сверху, добавьте соевый соус. Готовьте под крышкой на слабом огне около 40–45 минут, один раз аккуратно перевернув кусочки.

В конце лишняя жидкость выпарится, и останется густая, ароматная луковая подлива. Подавайте с любым гарниром — получается сочно, насыщенно и очень вкусно.

