Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 07:35

Луковая подлива превращает курицу в шедевр: готовлю вместо надоевшего гуляша и котлет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда обычная курица уже надоела, этот способ полностью меняет вкус. Всё дело в луке: он превращается в густую, ароматную подливу, которая делает мясо невероятно мягким и сочным. А добавление соевого соуса усиливает вкус и даёт красивый насыщенный цвет.

Получается очень нежно: кусочки курицы буквально тают, а подлива обволакивает каждый кусочек. Минимум ингредиентов — и результат, как из хорошего домашнего кафе.

Для приготовления вам понадобится: курица — 600 г, лук — 300 г, топлёное или сливочное масло — 30 г, сода — 1/3 ч. л., соевый соус — 2-3 ст. л., соль и перец — по вкусу, по желанию лавровый лист и паприка.

Лук нарежьте и выложите в сотейник с маслом, добавьте соду, перемешайте и накройте крышкой.

Тушите 5–7 минут — лук начнёт размягчаться и превращаться в основу подливы. Курицу посолите, поперчите и выложите сверху, добавьте соевый соус. Готовьте под крышкой на слабом огне около 40–45 минут, один раз аккуратно перевернув кусочки.

В конце лишняя жидкость выпарится, и останется густая, ароматная луковая подлива. Подавайте с любым гарниром — получается сочно, насыщенно и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом «Кудрявого» супа. Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.

Проверено редакцией
Читайте также
Не сажаю севок, пока не замочу его: не знаю проблем с гнилью и луковой мухой
Пирожки не леплю и не жарю в жиру: делаю большие улитки и пеку — никаких дрожжей, тесто с хрустом
На любые женские посиделки салат «Дамский каприз»: некалорийный, яркий и необычный
Беру куриное филе, шампиньоны и сметану — и в лаваш. Обалденный рулет — вкуснее любых закусок
Складываю всё в казан и отдыхаю: мясной соус для любого гарнира — минимум действий, максимум вкуса
лук
курица
гуляш
простой рецепт
Ольга Шмырева
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.