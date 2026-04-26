26 апреля 2026 в 05:47

Такой маринад для шашлыка не оставляет шансов другим — в основе соевый соус: сочное мясо обеспечено

Хотите, чтобы курица всегда получалась сочной и ароматной? Секрет в этом маринаде. Он работает по трем направлениям: смягчает волокна, насыщает вкусом и образует аппетитную румяную корочку при любой тепловой обработке.

Что понадобится

Кетчуп — 3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., острый соус чили — 1-2 ч. л., дижонская горчица — 1 ст. л., коричневый сахар — 1 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, курица (грудка, бедра, крылья) — 1 кг.

Как готовлю

В подходящую по объему емкость для маринования выложите все жидкие ингредиенты: кетчуп, соевый соус, острый соус чили, дижонскую горчицу и лимонный сок.

Добавьте коричневый сахар и мелко измельченный чеснок. Тщательно перемешайте венчиком или вилкой до однородного состояния и полного растворения сахара.

Курицу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками для шашлыка или отбейте, если готовите отбивные. Полностью погрузите мясо в маринад, перемешайте, закройте емкость и уберите в холодильник.

Оптимальное время маринования — от 3 часов до суток. Перед приготовлением дайте курице немного прогреться при комнатной температуре, затем обжарьте на гриле, решетке или в сковороде до полной готовности.

Дмитрий Демичев
