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09 июня 2026 в 13:00

Смешиваю сметану, майонез и чеснок — мясо в этом соусе улетает быстрее шашлыка

Фото: D-NEWS.ru
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Смешиваю сметану, майонез и чеснок — и за 5 минут получаю соус для шашлыка, который невозможно отличить от ресторанного. Магазинный кетчуп отдыхает: этот соус густой, сливочно-чесночный, с летней зеленью — идеально подходит к мясу, рыбе и овощам на гриле.

Для приготовления вам понадобится: 100 г сметаны (жирностью от 20%), 70 г майонеза, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), соль и специи по вкусу. В миске или стеклянной баночке соедините сметану и майонез. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Добавьте все к сметанно-майонезной основе, посолите, поперчите, при желании добавьте молотый кориандр или паприку. Перемешайте ложкой (не миксером, чтобы сметана не отслоилась). Дайте настояться 10–15 минут при комнатной температуре или сразу подавайте к шашлыку. Соус хранится в холодильнике до 3 дней, но обычно съедается за один вечер. Попробуйте — и вы забудете о магазинных заправках навсегда.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот соус для шашлыка из трех ингредиентов. Даже те, кто не любит майонез, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — получится диетический вариант. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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шашлыки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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