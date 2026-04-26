В Мали назвали число пострадавших при нападении боевиков Не менее 16 человек пострадали при нападении боевиков в Мали

Не менее 16 человек пострадали при нападении боевиков в Мали, заявил в соцсетях пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали. По его словам, также был нанесен материальный ущерб.

К сожалению, в результате этих террористических актов были ранены 16 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц, — сказал Кулибали.

Ранее появились данные, что в Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали.

После этого губернатор округа Бамако заявил, что в столице Мали и прилегающих районах введен комендантский час в связи с атаками боевиков. Ограничительный режим планируется сохранить в течение трех суток. Генштаб ВС Мали отметил, что в ходе отражения атак были уничтожены «многие сотни боевиков».

В МИД РФ сообщали, что среди граждан России пострадавших в результате действий террористов в Мали нет. Ведомство рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в эту страну. Российские дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами.