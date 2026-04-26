26 апреля 2026 в 11:12

В Мали назвали число пострадавших при нападении боевиков

Не менее 16 человек пострадали при нападении боевиков в Мали, заявил в соцсетях пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали. По его словам, также был нанесен материальный ущерб.

К сожалению, в результате этих террористических актов были ранены 16 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц, — сказал Кулибали.

Ранее появились данные, что в Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали.

После этого губернатор округа Бамако заявил, что в столице Мали и прилегающих районах введен комендантский час в связи с атаками боевиков. Ограничительный режим планируется сохранить в течение трех суток. Генштаб ВС Мали отметил, что в ходе отражения атак были уничтожены «многие сотни боевиков».

В МИД РФ сообщали, что среди граждан России пострадавших в результате действий террористов в Мали нет. Ведомство рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в эту страну. Российские дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня сделала признание на фоне травмы ноги
В африканской стране убили министра обороны
Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

