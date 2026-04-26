Посольство РФ озвучило данные о возможных пострадавших россиянах в Мали МИД РФ: в результате действий террористов в Мали никто из россиян не пострадал

Граждан РФ среди пострадавших в результате действий террористов в Мали нет, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Россиянам рекомендовано временно отказаться от поездок в эту африканскую республику.

В данный момент дипломаты находятся в контакте с компетентными ведомствами в Бамако для уточнения последствий. Люди могут обратиться в посольство для оказания помощи в случае необходимости.

Тем, кто уже находится на территории страны, рекомендовано принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности. Российское внешнеполитическое ведомство призывает граждан отнестись к рекомендациям с максимальной серьезностью.

МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности. В Москве продолжат внимательно следить за развитием ситуации, — отметили в МИД РФ.

В министерстве также выразили глубокую обеспокоенность в связи с террористическими вылазками в Мали. Не исключено, что атаки террористов негативно скажутся как на Мали, так и на всем окружающем государство регионе.

Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства, — констатировали дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Мали вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Бои начались одновременно в нескольких регионах. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.