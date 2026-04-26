Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 00:15

Посольство РФ озвучило данные о возможных пострадавших россиянах в Мали

МИД РФ: в результате действий террористов в Мали никто из россиян не пострадал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждан РФ среди пострадавших в результате действий террористов в Мали нет, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Россиянам рекомендовано временно отказаться от поездок в эту африканскую республику.

В данный момент дипломаты находятся в контакте с компетентными ведомствами в Бамако для уточнения последствий. Люди могут обратиться в посольство для оказания помощи в случае необходимости.

Тем, кто уже находится на территории страны, рекомендовано принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности. Российское внешнеполитическое ведомство призывает граждан отнестись к рекомендациям с максимальной серьезностью.

МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности. В Москве продолжат внимательно следить за развитием ситуации, — отметили в МИД РФ.

В министерстве также выразили глубокую обеспокоенность в связи с террористическими вылазками в Мали. Не исключено, что атаки террористов негативно скажутся как на Мали, так и на всем окружающем государство регионе.

Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства, — констатировали дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Мали вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Бои начались одновременно в нескольких регионах. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.

Мир
Мали
посольство РФ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на Севастополь 26 апреля: пострадавшие, разрушения, что известно
SHOT: взрывы прогремели над Ярославлем
Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача
В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина
США утверждают, что получили от Ирана новое предложение
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40
Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары
Посольство РФ озвучило данные о возможных пострадавших россиянах в Мали
Как вовремя выявить болезнь почек: врач назвала важнейшие исследования
«Орлан с Рублевки думает, что он человек»: репортаж из центра спасения птиц
Минимум девять БПЛА лишились «крыльев» над Севастополем
МВД назвало корейцев настоящими союзниками РФ из-за одного смелого решения
«Запасы остаются проблемой»: Франция столкнулась с очередным дефицитом
Аттракцион с людьми рухнул с максимальной высоты в итальянском городе
Украинский БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Четыре российских аэропорта перестали запускать и выпускать самолеты
Двое взрослых и столько же детей получили ранения в Белгородской области
Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.