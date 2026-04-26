Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа Политолог Блохин: покушение на Трампа отчасти выгодно ему самому

Покушение на американского президента Дональда Трампа отчасти выгодно ему самому, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, инцидент может повысить рейтинг лидера США внутри страны.

Недовольные есть всегда, какой бы курс ни проводился. Всегда найдется условный одиночка, исполнитель понятен. Заказчика, вполне возможно, мы не узнаем никогда. Все эти покушения на самом деле отчасти идут на руку Трампу, то есть это влияет на его рейтинг. Он выглядит как борец, который стоически переносит все невзгоды. Это уже третье покушение, и оно произошло в том же месте, где было покушение на [40-го президента США Рональда] Рейгана. Трамп любит изображать из себя нового Рейгана, поэтому все это работает на его имидж. Он превращается в некого борца с элитами и глубинным государством, — сказал Блохин.

Политолог отметил, что сейчас появится множество версий покушения на Трампа. При этом, он подчеркнул, что после этого события простые избиратели будут воспринимать президента как жертву и борца за справедливость.

Ранее Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона — мужчина открыл стрельбу во время мероприятия.

Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом Коул Томас Аллан заявил, что планировал совершить покушение на чиновников администрации американского лидера. На мероприятии присутствовали корреспонденты Белого дома.