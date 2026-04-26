«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»

Полномочный представитель президента России в УрФО и Герой ДНР Артем Жога в интервью RT рассказал, что продолжает регулярно ездить в Донбасс и сохраняет связь с батальоном «Спарта». Он также назвал батальон своей семьей.

В Донбассе я бываю регулярно. Поездки получаются короткие, максимум — день-два. Стараюсь попасть на все памятные даты, которые связаны с моим сыном Володей. С батальоном «Спарта» и с командиром всегда на связи. Созваниваемся, списываемся, — сказал Жога.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе заявил, что во всем старался подавать личный пример своему сыну. Он отметил, что универсальной методики воспитания героя не существует. Его сын Владимир Жога возглавлял батальон «Спарта» и погиб в 2022 году во время боев за Волноваху.

Полпред недавно сообщил, что регионы Уральского федерального округа находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников. По его словам, противник, не добиваясь успеха на поле боя, прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре.