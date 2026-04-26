Жога раскрыл секрет воспитания сына, который стал Героем России

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в беседе с RT, что во всем подавал личный пример своему сыну. По его словам, какой-либо единой методической рекомендации по воспитанию героя не существует.

Только своим личным примером [воспитывал]. Я не курил и не пил — и Володя был таким же. Я любил заниматься спортом, поэтому мой сын вырос таким, — подчеркнул Жога.

Владимир Жога возглавлял легендарный батальон «Спарта» и погиб в 2022 году во время освобождения Волновахи, когда обеспечивал выход мирных жителей из города. Мужчину посмертно удостоили звания Героя России. В 2025 году в Волновахе ему установили памятник.

