Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 10:12

Жога раскрыл секрет воспитания сына, который стал Героем России

Жога заявил, что воспитывал сына на личном примере

Артем Жога Артем Жога Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в беседе с RT, что во всем подавал личный пример своему сыну. По его словам, какой-либо единой методической рекомендации по воспитанию героя не существует.

Только своим личным примером [воспитывал]. Я не курил и не пил — и Володя был таким же. Я любил заниматься спортом, поэтому мой сын вырос таким, — подчеркнул Жога.

Владимир Жога возглавлял легендарный батальон «Спарта» и погиб в 2022 году во время освобождения Волновахи, когда обеспечивал выход мирных жителей из города. Мужчину посмертно удостоили звания Героя России. В 2025 году в Волновахе ему установили памятник.

Ранее Артем Жога предупредил, что регионы Урала оказались в зоне досягаемости ударов со стороны украинских беспилотников. По его мнению, противник не способен добиться успеха на поле боя и поэтому прибегает к подлым ударам по гражданским объектам.

До этого Жога заявил, что украинские власти, как и их западные кураторы, не заинтересованы в скором прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах. Жога считает, что президент Украины Владимир Зеленский — не независимый политик, а лишь марионетка, контролируемая Западом.

Общество
Россия
Артем Жога
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.