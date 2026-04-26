Этот копеечный полезный овощ забыли, а зря: готовим куриный салат, который легко заменит ужин. Всего 3 ингредиента

Иногда самые простые продукты дают лучший результат. Этот куриный салат — как раз такой случай: недорогая зеленая редька, немного курицы и легкая заправка — и получается полноценное блюдо, которое легко заменяет ужин.

Вкус получается очень свежий и сбалансированный: хрустящая редька, нежная курица, мягкие яйца и легкая пикантность маринованного лука.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 200–250 г, редька зеленая — 1 шт, яйца — 2–3 шт, маринованный лук — 1 небольшая луковица (яблочный уксус, соль, сахар), йогурт или сметана — 2–3 ст. л., зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, соль — по желанию.

Курицу отварите и нарежьте небольшими кусочками, яйца — дольками или кубиком.

Редьку натрите или нарежьте тонкой соломкой и залейте холодной водой на 10–15 минут, затем хорошо отожмите — так уйдет лишняя горечь. Маринованный лук слегка отожмите от жидкости.

Соедините редьку, курицу, лук, добавьте нарезанную зелень и заправьте йогуртом или сметаной. Аккуратно перемешайте, сверху выложите яйца.

Салат получается легкий, хрустящий и очень сытный — отличный вариант, когда хочется поесть вкусно и без лишних калорий.

