Приноровилась вместо мороженого делать суфле из творога — 10 минут и масса пользы

Фото: D-NEWS.ru
Приноровилась вместо мороженого делать это творожное суфле — готовится за считаные минуты, а по вкусу ничуть не уступает десертам. Теперь это мой любимый легкий вариант, когда хочется сладкого без лишней тяжести.

Получается невероятно нежно: воздушная текстура, легкая сливочность и приятный шоколадный оттенок. Такое суфле буквально тает во рту, освежает и отлично подходит как полезная альтернатива привычным сладостям.

Для приготовления вам понадобится: творог мягкий — 200 г, какао — 5 г, молоко — 100 мл, желатин — 5 г, сахарозаменитель — 7 г, ванилин — по вкусу. Желатин залейте водой и дайте набухнуть, затем аккуратно прогрейте на водяной бане, не доводя до кипения, и смешайте с теплым молоком.

Соедините творог, молочно-желатиновую смесь, сахарозаменитель и ванилин, взбейте блендером до полностью гладкой и воздушной массы.

Разделите смесь на две части, в одну добавьте какао и перемешайте, затем соедините обе массы, создавая легкий мраморный эффект. Разложите по формочкам и уберите в холодильник минимум на час до полного застывания.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает.

Читайте также
Вместо мороженого на все лето: 3 вкусных мусса из творога и желатина — шоколадный, лимонный и ягодный
Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни
Банан в деле: 3 десерта за 15 минут — вафли, ПП-мусс с какао, оладьи
Психолог рассказала, как питаться человеку в депрессии
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Ольга Шмырева
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
