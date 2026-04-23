Приноровилась вместо мороженого делать суфле из творога — 10 минут и масса пользы

Приноровилась вместо мороженого делать это творожное суфле — готовится за считаные минуты, а по вкусу ничуть не уступает десертам. Теперь это мой любимый легкий вариант, когда хочется сладкого без лишней тяжести.

Получается невероятно нежно: воздушная текстура, легкая сливочность и приятный шоколадный оттенок. Такое суфле буквально тает во рту, освежает и отлично подходит как полезная альтернатива привычным сладостям.

Для приготовления вам понадобится: творог мягкий — 200 г, какао — 5 г, молоко — 100 мл, желатин — 5 г, сахарозаменитель — 7 г, ванилин — по вкусу. Желатин залейте водой и дайте набухнуть, затем аккуратно прогрейте на водяной бане, не доводя до кипения, и смешайте с теплым молоком.

Соедините творог, молочно-желатиновую смесь, сахарозаменитель и ванилин, взбейте блендером до полностью гладкой и воздушной массы.

Разделите смесь на две части, в одну добавьте какао и перемешайте, затем соедините обе массы, создавая легкий мраморный эффект. Разложите по формочкам и уберите в холодильник минимум на час до полного застывания.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает.