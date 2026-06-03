Ешь и худей: беру творог и яйцо, делаю ПП-пиццу «Белковая» — тонкая основа и много начинки

Ешь и худей: беру творог и яйцо, делаю ПП-пиццу «Белковая» — тонкая основа и много начинки

Когда хочется пиццы, но нет желания возиться с тестом или перегружать ужин лишними калориями, готовлю этот простой вариант. Основа получается из творога и яйца, а на приготовление уходит всего около 10 минут.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая нежная основа с аппетитной сырной корочкой, сочная начинка из ветчины и помидоров и много белка в каждой порции. Такая пицца отлично подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для приготовления вам понадобится: творог — 180–200 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1/2 ч. л., мука — 1 ст. л., ветчина из индейки — 80 г, помидор — 1 шт., сыр твердый — 70 г, греческий йогурт — 2 ст. л., кетчуп без сахара — 1 ст. л.

Творог смешайте с яйцом, разрыхлителем и мукой до однородности. Влажными руками распределите массу тонким слоем по листу пергамента. Отправьте основу в аэрогриль на 5 минут. Пока корж готовится, нарежьте ветчину и помидор, а сыр натрите на терке. Для соуса смешайте греческий йогурт и кетчуп. Через 5 минут достаньте основу, аккуратно переверните, смажьте соусом и распределите начинку. Посыпьте сыром и верните в аэрогриль еще на 5 минут до расплавления сыра и легкой румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эту пиццу. Больше всего удивило, насколько удачной получается творожная основа — она остается нежной внутри и при этом хорошо держит начинку. Кстати, вместо ветчины можно использовать отварную курицу, индейку или даже слабосоленую красную рыбу. Получается вкусно, сытно и без ощущения тяжести после еды.