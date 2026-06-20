Рву лаваш на кусочки и беру сыр: ленивая ачма с беконом получается нежной и очень сытной

Рву лаваш на кусочки и беру сыр: ленивая ачма с беконом получается нежной и очень сытной

Когда не хочется возиться с тестом, выручает эта ленивая ачма. Лаваш здесь не нужно складывать слоями или сворачивать рулетами — достаточно порвать его на крупные кусочки. В духовке они пропитываются сырно-творожной заливкой и становятся невероятно нежными, а копченый бекон добавляет аппетитный аромат.

Такое блюдо отлично подходит для завтрака, ужина или перекуса. Получается сытно, просто и намного вкуснее, чем кажется по набору продуктов.

Для приготовления вам понадобится: лаваш тонкий — 250 г, творог — 200 г, яйца — 3 шт., бекон или грудинка копчено-вареная — 150 г, кефир — 100 мл, моцарелла или сулугуни — 60 г, сливочное масло — 30 г, укроп — 15 г.

Яйца взбейте с кефиром до однородности. Добавьте творог, натертый сыр и мелко нарезанный укроп, хорошо перемешайте. Лаваш порвите руками на крупные кусочки. Бекон нарежьте небольшими ломтиками.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Смешайте лаваш с сырно-творожной массой, добавьте бекон и переложите все в форму. Сверху разложите несколько маленьких кусочков сливочного масла. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей со свежими овощами и зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает этот рецепт одним из самых удачных вариантов для лаваша. Благодаря кефиру и творогу ачма получается очень сочной внутри, а сверху появляется аппетитная румяная корочка.