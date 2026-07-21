Пачка творога, яйца и чуть муки: через 30 минут ем ПП-хачапури — мягкое тесто и обалденный вкус

Пачка творога, яйца и чуть муки: через 30 минут ем ПП-хачапури — мягкое тесто и обалденный вкус

Если хочется чего-то сытного и сырного, но без дрожжевого теста и лишнего масла, этот рецепт выручает всегда. Основа готовится из творога, поэтому хачапури получаются нежными, хорошо держат форму и долго остаются мягкими.

Снаружи — румяная золотистая корочка, внутри — тягучий расплавленный сыр и нежный желток. Такой вариант отлично подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина, а готовится гораздо проще классического хачапури.

Для приготовления вам понадобится: творог (сухой) — 260 г, яичные белки — 2 шт., пшеничная мука — 70 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., твердый сыр — 90–100 г, яйца — 2 шт., оставшиеся желтки — 2 шт.

Смешайте творог, белки, муку, разрыхлитель и соль до получения плотного теста. Если творог влажный, добавьте немного муки. Разделите тесто на две части и сформируйте лодочки с углублением в центре.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до легкой золотистой корочки. Затем заполните углубление тертым сыром и снова отправьте в духовку, пока сыр полностью не расплавится. После этого аккуратно выложите сверху по одному или по два желтка и верните хачапури в духовку буквально на 30–60 секунд. Желток должен лишь слегка прогреться и остаться жидким.

Личный опыт

Для этого рецепта всегда беру максимально сухой творог. Тогда тесто остается воздушным, не требует лишней муки и после выпечки получается очень нежным. А сыр лучше выбирать хорошо плавящийся — именно он делает эти ПП-хачапури по-настоящему аппетитными.