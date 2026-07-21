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21 июля 2026 в 10:35

Пачка творога и ложка сметаны — пеку тверскую «Забавушку»: нежная, как облако, тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, разминаю его вилкой до однородности, добавляю сметану, яйца, манку и сахар — все перемешиваю до гладкости. Тесто получается мягким, воздушным, как крем. Отправляю в форму, смазанную маслом, и запекаю в духовке 40 минут при 180 °C. Запеканка поднимается, становится румяной, с золотистой шапкой. Внутри — нежная, влажная, с ванильным ароматом. Она не похожа на обычный творожник — она почти как суфле. Идеальна к чаю или кофе, съедается за вечер. Этот рецепт — простая и вкусная классика, которую я пеку уже много лет.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирностью 5–9%), 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 4 ст. л. манной крупы, 4 ст. л. сахара, ванильный сахар, щепотка соли. Смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ваниль до однородности. Добавьте манку и соль, оставьте на 10 минут для набухания. Выложите в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте при 180 °C 40–45 минут до румяного верха. Дайте немного остыть, подавайте со сметаной или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят творог, просили добавки. Я добавила в тесто изюм и цедру лимона, а вместо манки взяла муку. Кстати, можно запечь с яблоками или сухофруктами. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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