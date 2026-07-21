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21 июля 2026 в 10:00

Заливаю абрикосы сметаной — пеку пирог «Уют»: нежный, с кислинкой и золотистой шапкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые абрикосы, выкладываю их на дно формы, заливаю тестом из сметаны, яиц, муки и сахара, а сверху посыпаю корицей и миндальными лепестками. Запекаю в духовке 40 минут при 180 °C. Пирог поднимается ровной шапкой, становится румяным, с хрустящей корочкой и влажной, маслянистой серединкой. Абрикосы плавятся, отдавая сок, и пропитывают тесто фруктовой кислинкой, а сметана придает нежность и кремовость. Это идеальный десерт для семейного вечера или когда хочется порадовать гостей.

Для приготовления вам понадобится: 400 г абрикосов (или консервированных), 200 г сметаны, 2 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы, миндальные лепестки для посыпки. Абрикосы вымойте, удалите косточки, разрежьте на половинки. В миске смешайте сметану, яйца и сахар, взбейте до гладкости. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите тесто, по консистенции как густая сметана. Смажьте форму маслом, выложите абрикосы, залейте тестом, посыпьте корицей и миндалем. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут, подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за чаем, все просили добавки. Я уменьшила сахар до 150 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — станет еще свежее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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