Не варю, не парю — жарю капустники из кефирного теста: просто, быстро и никакой лепки, а вкус как у бабушки

Не варю, не парю — жарю капустники из кефирного теста: просто, быстро и никакой лепки, а вкус как у бабушки

Замешиваю тесто на кефире и соде — оно поднимается за 15 минут, становится пушистым и нежным. Капусту шинкую и тушу с луком и морковью до мягкости, слегка солю и перчу. Тесто раскатываю, вырезаю круги, кладу начинку, складываю пополам и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Капустники получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и сочной, ароматной начинкой внутри. Подаю со сметаной или просто горячими — они исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 стакана кефира, 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, масло для жарки. Замесите тесто из кефира, яйца, муки и соды, дайте постоять 15 минут. Капусту мелко нашинкуйте, обжарьте с луком и морковью до мягкости, посолите. Тесто раскатайте, вырежьте круги, выложите начинку, сложите пополам и защипните края. Жарьте в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких капустников — домашние съели за вечер, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в начинку зелень и немного чеснока. Кстати, тесто можно сделать и на простокваше — будет еще пышнее. Находка, а не рецепт!