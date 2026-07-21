Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 09:45

Не варю, не парю — жарю капустники из кефирного теста: просто, быстро и никакой лепки, а вкус как у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замешиваю тесто на кефире и соде — оно поднимается за 15 минут, становится пушистым и нежным. Капусту шинкую и тушу с луком и морковью до мягкости, слегка солю и перчу. Тесто раскатываю, вырезаю круги, кладу начинку, складываю пополам и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Капустники получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и сочной, ароматной начинкой внутри. Подаю со сметаной или просто горячими — они исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 стакана кефира, 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, масло для жарки. Замесите тесто из кефира, яйца, муки и соды, дайте постоять 15 минут. Капусту мелко нашинкуйте, обжарьте с луком и морковью до мягкости, посолите. Тесто раскатайте, вырежьте круги, выложите начинку, сложите пополам и защипните края. Жарьте в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких капустников — домашние съели за вечер, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в начинку зелень и немного чеснока. Кстати, тесто можно сделать и на простокваше — будет еще пышнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру молодую капусту и копченую грудку: летом этот салат заменяет мне полноценный ужин
Общество
Беру молодую капусту и копченую грудку: летом этот салат заменяет мне полноценный ужин
Добавляю кабачок и молодую капусту в фарш: ленивые голубцы получаются невероятно сочными и нежными
Общество
Добавляю кабачок и молодую капусту в фарш: ленивые голубцы получаются невероятно сочными и нежными
Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество
Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Перестала мучиться с долгим увариванием — варю крыжовник 20 минут: ягода к ягодке, сироп прозрачный
Общество
Перестала мучиться с долгим увариванием — варю крыжовник 20 минут: ягода к ягодке, сироп прозрачный
Сливовый пирог из газеты 1983 года: простое жидкое тесто и сахарно-коричная корочка
Общество
Сливовый пирог из газеты 1983 года: простое жидкое тесто и сахарно-коричная корочка
капуста
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
Welt: Британия и ФРГ хотят разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.