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20 июля 2026 в 17:03

Беру молодую капусту и копченую грудку: летом этот салат заменяет мне полноценный ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Как только появляется молодая капуста, сразу готовлю этот салат. Она намного нежнее обычной, приятно хрустит и отлично сочетается с овощами. Вместо привычной отварной курицы беру копченую грудку — она делает вкус более насыщенным, а сам салат получается настолько сытным, что к нему уже не нужен никакой гарнир.

Легкая заправка на основе йогурта, сметаны и горчицы не перебивает вкус овощей, а только подчеркивает их свежесть.

Для приготовления вам понадобится: молодая капуста — 400 г, болгарский перец — 300 г, огурец — 200 г, копченая куриная грудка — 300 г, легкий твердый сыр — 60 г, натуральный йогурт 2% — 100 г, сметана 10% — 50 г, горчица — 10 г, лимонный сок — 20 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала еще мягче. Огурец, болгарский перец и копченую куриную грудку нарежьте небольшими кубиками, сыр натрите на крупной терке.

Для заправки соедините йогурт, сметану, горчицу и лимонный сок, добавьте соль и свежемолотый перец. Переложите все ингредиенты в большую миску, полейте соусом и аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату постоять.

Личный опыт

Мне особенно нравится сочетание молодой капусты с копченой грудкой — салат получается одновременно свежим и очень сытным. Иногда добавляю немного свежего укропа или зеленого лука, а если хочется более пикантного вкуса, кладу чайную ложку зернистой горчицы. Именно этот вариант летом домашние просят готовить чаще всего.

Проверено редакцией
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