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19 июля 2026 в 07:34

Хрустящие баклажаны, яйца и творожный сыр: летний салат, который покорит вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат готовлю каждый сезон, когда появляются хорошие баклажаны. Снаружи они получаются золотистыми и хрустящими, внутри — мягкими и сочными. Добавляю спелые помидоры, нежный творожный сыр и вареные яйца — получается полноценное блюдо, которое легко заменяет ужин.

Главный секрет рецепта — кукурузный крахмал. Именно он создает тонкую хрустящую корочку, а сладкий соус чили с небольшим количеством устричного соуса придает салату яркий азиатский вкус.

Для приготовления вам понадобится: баклажан — 1 шт., помидоры — 2 шт., вареные яйца — 2 шт., творожный сыр — 120 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., сладкий соус чили — 2 ст. л., устричный соус — 1 ч. л., кунжут — 1 ч. л., кинза или петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Баклажан очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в пакет, добавьте кукурузный крахмал и хорошо встряхните, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем. Разогрейте масло почти как для фритюра и обжаривайте баклажаны 6–8 минут до золотистой хрустящей корочки. Переложите на бумажное полотенце и слегка посолите.

Помидоры нарежьте крупными дольками, вареные яйца — крупными кусочками. На блюдо выложите помидоры, яйца и хрустящие баклажаны, сверху добавьте небольшие ложечки творожного сыра. Для заправки смешайте сладкий соус чили с устричным соусом и полейте салат непосредственно перед подачей. Посыпьте обжаренным кунжутом и свежей кинзой или петрушкой.

Проверено редакцией
салат
баклажаны
помидоры
творожный сыр
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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