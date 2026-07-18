Закрываю салат «Мадам морковка» сразу во много банок: зимой открываю чаще огурцов — сочный, яркий и очень вкусный

Закрываю салат «Мадам морковка» сразу во много банок: зимой открываю чаще огурцов — сочный, яркий и очень вкусный

Есть заготовки, которые стоят на полке до самой весны, а есть такие, которые заканчиваются задолго до Нового года. Салат «Мадам морковка» как раз из таких. Морковь остается нежной, сладкий перец добавляет сочность, а томатная паста делает вкус насыщенным и аппетитным.

Достаточно открыть баночку — и самый простой ужин сразу становится интереснее.

Для приготовления вам понадобится: морковь — 2 кг, болгарский перец — 300 г, чеснок — 100 г, томатная паста — 400 г, растительное масло — 250 мл, сахар — 150 г, уксус 9% — 100 мл, соль — 2 ст. л., черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Морковь натрите на крупной терке, сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, чеснок пропустите через пресс. Все овощи переложите в большую кастрюлю, добавьте томатную пасту, растительное масло, сахар, соль, черный молотый перец и уксус.

Хорошо перемешайте, поставьте на средний огонь и после закипания тушите около 40 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по заранее стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Мне нравится, что этот салат не требует сложных ингредиентов и всегда получается одинаково вкусным. Обычно закрываю сразу несколько партий, потому что зимой банки заканчиваются неожиданно быстро. Особенно удачно салат сочетается с жареной картошкой, мясом и домашними котлетами.