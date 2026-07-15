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15 июля 2026 в 19:01

Вместо классических фаршированных перцев: запекаю с курицей и сыром — получается сочнее и вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то сытного, но без долгой возни с капустными листьями, готовлю такие запеченные перцы. Начинка из куриного филе получается сочной благодаря сметане, горчица добавляет легкую пикантность, а расплавленный сыр сверху превращается в аппетитную золотистую корочку. Такое блюдо одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: болгарский перец — 2 крупных шт., куриное филе — 300 г, твердый сыр — 80 г, сметана — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу, сухой чеснок — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. Добавьте сметану, горчицу, соль, сухой чеснок и перец. Хорошо перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы мясо стало более сочным.

Перцы разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки. Наполните половинки подготовленной начинкой, слегка утрамбовывая ее ложкой.

Выложите перцы в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 °С духовке около 20 минут. Затем достаньте форму, посыпьте каждую половинку тертым сыром и верните в духовку еще на 8–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

Если готовите в аэрогриле, запекайте перцы при 180 °С 8 минут, затем посыпьте сыром и готовьте еще 4–6 минут до образования румяной сырной корочки.

Личный опыт

Такие перцы дома давно вытеснили классические голубцы. Получается быстрее, а начинка всегда остается сочной. Летом часто беру разноцветные перцы — блюдо сразу выглядит ярче, а со свежими овощами и легким чесночным соусом получается настоящий идеальный ужин.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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