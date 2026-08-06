Кабачки по‑корейски: три варианта, которые захочется приготовить снова

Секрет хорошего результата кабачков по-корейски — в правильной нарезке и времени маринования: если дать заготовке постоять хотя бы сутки, вкусы успевают «подружиться», а текстура становится особенно приятной. Мы собрали три варианта: от сдержанно-пряного до выразительно-острого. Главное — брать молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами: они лучше впитывают маринад и сохраняют упругость.

Классические кабачки по‐корейски с приправой для моркови

В этом варианте раскрывается тот самый узнаваемый вкус: пряность сбалансирована сладостью и легкой кислинкой, а кабачки остаются приятно хрустящими. Понадобится 1 кг молодых кабачков, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка приправы для корейской моркови, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 50 мл растительного масла, 30 мл 9% уксуса и 40 г свежей петрушки.

Кабачки нарезают тонкими длинными брусочками или натирают на терке для корейской моркови — так они быстрее промаринуются. Чеснок измельчают, петрушку мелко рубят. В отдельной миске смешивают приправу, соль, сахар, масло и уксус до однородности. В контейнер выкладывают кабачки, добавляют чеснок и зелень, заливают маринадом и аккуратно перемешивают. Емкость закрывают и убирают в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

Совет: если хочется более мягкого вкуса, можно сократить количество приправы вдвое — базовый аромат сохранится, но не будет доминировать.

Калорийность — примерно 105 ккал на 100 г.

Пикантные кабачки по‑корейски: простые рецепты с ярким вкусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кабачки по‐корейски с болгарским перцем и кунжутом

Этот вариант делает акцент на текстуре и объеме: болгарский перец добавляет сочности и легкой сладости, а кунжут — теплый ореховый оттенок. Берут 800 г кабачков, 2 средних болгарских перца, 3 зубчика чеснока, 1 столовую ложку кунжута, 1 чайную ложку молотого кориандра, 1 чайную ложку соли, 1,5 столовой ложки сахара, 40 мл растительного масла и 30 мл яблочного уксуса.

Кабачки режут брусочками, перец — длинными полосками, чеснок измельчают. Кунжут слегка обжаривают на сухой сковороде до легкого аромата и остужают. Для маринада смешивают кориандр, соль, сахар, масло и уксус. В посуду слоями выкладывают кабачки и перец, пересыпая чесноком и кунжутом, заливают маринадом, аккуратно перемешивают и убирают в холод на 24 часа.

Совет: не храните такую заготовку дольше 5–7 дней — свежие овощи и кунжут лучше всего раскрываются именно в первые дни, а потом текстура становится мягче.

Калорийность — ориентировочно 115 ккал на 100 г.

Пикантные кабачки по‑корейски: простые рецепты с ярким вкусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острые кабачки по‐корейски с чили и имбирем

Здесь главную роль играет дуэт чили и имбиря: жгучесть перца подчеркивается пряностью корня, а кабачки служат идеальным фоном. В составе — 700 г молодых кабачков, 1 небольшой стручок острого чили, 20 г свежего имбиря, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли, 1,5 столовой ложки сахара, 40 мл растительного масла, 30 мл рисового уксуса и 5 г молотого черного перца.

Кабачки нарезают брусочками, чили — тонкими колечками (семена можно удалить, если хочется умеренной остроты), имбирь натирают на мелкой терке, чеснок измельчают. Для заправки соединяют соль, сахар, масло, уксус и перец. В емкость выкладывают кабачки, перемешивают с чили, чесноком и имбирем, заливают заправкой и убирают в холодильник на 18–24 часа.

Совет: регулируйте жгучесть не только количеством чили, но и временем маринования — если оставить заготовку на сутки, острота станет более сбалансированной, а если попробовать через 12 часов — она будет ярче.

Калорийность — около 110 ккал на 100 г.

Чтобы кабачки по‐корейски получились по‐настоящему удачными, важно обращать внимание на детали: молодые плоды дают лучший результат, а нарезка тонкими брусочками или на терке ускоряет маринование и улучшает впитывание специй. Маринад лучше готовить заранее и дать ему постоять 5–10 минут — так специи успевают раскрыться и лучше распределяются. Не торопитесь с первой дегустацией: минимум 12 часов в холодильнике — это тот срок, за который результат становится заметно лучше. Храните закуску в стеклянной таре с плотной крышкой и не дольше недели — так вы сохраните и текстуру, и яркость вкуса. Эта закуска хороша сама по себе, но особенно эффектно раскрывается рядом с запеченным мясом, отварным картофелем или теплым лавашом.

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