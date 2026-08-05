Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом

Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом

Каждое лето обязательно закрываю несколько банок именно таких баклажанов. После маринования они становятся плотными, упругими и действительно напоминают грибы — с первого раза многие даже не догадываются, из чего приготовлена закуска.

Чеснок и свежий укроп делают вкус особенно ароматным, а легкий маринад не перебивает естественный вкус баклажанов. До зимы такие заготовки доживают редко — первую банку обычно открываем уже через несколько дней.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 кг, чеснок — 8 зубчиков, свежий укроп — большой пучок, растительное масло — 150 мл. Для маринада: вода — 2 л, соль — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., уксус 9% — 150 мл.

Баклажаны нарежьте крупными кусочками. В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте соль, сахар и уксус. Опустите баклажаны в кипящий маринад и варите 5–6 минут. Затем переложите на дуршлаг и дайте полностью стечь лишней жидкости.

Добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и растительное масло, аккуратно перемешайте. Разложите закуску по стерилизованным банкам, прикройте крышками, простерилизуйте около 15 минут и сразу герметично закатайте.

Личный опыт

Автор уже не первый год готовит такие баклажаны и заметил, что вкус становится особенно насыщенным через 5–7 дней после закатки. Кстати, для этого рецепта лучше выбирать небольшие молодые баклажаны — они остаются плотными и действительно напоминают маринованные грибочки.