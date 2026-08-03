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03 августа 2026 в 13:15

Огурчики да морковь: корейская закуска на зиму выходит просто топ — просто и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год обязательно закрываю несколько баночек этой закуски. Огурцы остаются хрустящими, морковь пропитывается ароматным маринадом, а корейские специи делают вкус ярким и насыщенным. Такая заготовка отлично подходит и к картошке, и к мясу, и просто как самостоятельная закуска.

Для приготовления понадобится: огурцы — 1 кг, морковь — 3 средние шт., чеснок — 5–6 зубчиков, растительное масло — 3 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — 2 ч. л., приправа для корейской моркови — 2 ч. л., уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.

Огурцы нарежьте тонкими брусочками, по возможности удалив крупные семена, чтобы закуска оставалась хрустящей. Морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок измельчите. Соедините овощи, добавьте масло, сахар, соль, приправу и уксусную эссенцию, затем тщательно перемешайте.

Накройте миску и оставьте на 3–4 часа, чтобы овощи пустили сок. После этого разложите овощную смесь по стерилизованным банкам, залейте выделившимся маринадом, прикройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой, застелив дно полотенцем. Стерилизуйте после закипания воды 5 минут, затем сразу герметично закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Эту закуску чаще всего открываю зимой к жареной картошке или запеченному мясу — банка исчезает буквально за один ужин. Иногда добавляю немного семян кунжута или щепотку молотого кориандра, чтобы вкус получился еще более выразительным.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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