Забудьте о долгой варке супа! Готовлю солянку на зиму — всего банка, и обед готов за 20 минут

Это не просто заготовка, а настоящий спасательный круг для занятых дней. Открываю банку, выкладываю содержимое в кастрюлю, заливаю бульоном или водой, добавляю картофель и специи — и через 15 минут на столе ароматная, наваристая солянка. Всё уже готово: мясо, солёные огурцы, лук, морковь, томатная паста и специи — идеально сбалансированы и протушены. Вкус получается такой, будто я варила её с утра, а не открыла банку. Готовится заготовка просто, а экономит время и силы зимой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мяса (говядина или свинина), 500 г солёных огурцов, 2 луковицы, 2 моркови, 2 ст. ложки томатной пасты, 100 мл растительного масла, соль, перец, лавровый лист. Мясо нарежьте кубиками, обжарьте с луком и морковью до золотистого цвета. Добавьте нарезанные солёные огурцы и томатную пасту, тушите 15 минут. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку для своей семьи. Даже те, кто не любит солянку, оценили её насыщенный вкус и удобство. Кстати, вместо мяса можно взять колбасные изделия — получится более бюджетный вариант. Находка, а не рецепт!