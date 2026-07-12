Больше не стою у плиты по вечерам: закатываю солянку в банках на зиму — и обед готов за считаные минуты

Больше не стою у плиты по вечерам: закатываю солянку в банках на зиму — и обед готов за считаные минуты

Беру капусту, маринованные огурцы, помидоры, лук и перец — нарезаю, тушу с маслом и специями до готовности, раскладываю по банкам и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: солянка густая, ароматная, с кисло-сладким вкусом огурцов и томатов — идеально как заправка для супов, к картошке или просто как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сытной заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 600 г белокочанной капусты, 300 г маринованных огурцов, 4 помидора, 1 болгарский перец, 3 луковицы, 2 ч. ложки соли, 3 лавровых листа, 1 стакан подсолнечного масла. Капусту нашинкуйте, перец, лук и помидоры измельчите. Сложите в глубокую сковороду, залейте маслом, доведите до кипения, добавьте нарезанные огурцы, соль и лаврушку. Тушите 30 минут. Разложите горячую массу по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту солянку — зимой суп варится за 15 минут, а вкус как у бабушки! Кстати, можно добавить томатную пасту для насыщенности. Находка, а не рецепт!