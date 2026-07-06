Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:00

Забыла о рассольнике! Готовлю рыбную солянку с маслинами — вкуснее и ароматнее классики

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежую форель, соленые огурцы, маслины и каперсы — и варю рыбную солянку, которая по вкусу не уступает мясной, а готовится проще и быстрее. Получается обалденная вкуснятина: наваристый пряный бульон с кислинкой от огурцов и рассола, нежные кусочки рыбы, пикантные маслины и каперсы, которые придают супу глубину и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2,5 л воды, 800 г форели (или другой рыбы, уже почищенной), 2 луковицы, 1 морковь, 4–5 маринованных огурцов, 20 маслин без косточек, 2–3 ст. ложки каперсов (по желанию), 2 ст. ложки томатной пасты, 2 лавровых листа, 6–8 горошин черного перца, 1 лимон, 100 мл огуречного рассола, соль по вкусу, 2 ст. ложки растительного масла. Рыбу разделите на филе, кости и голову отправьте в бульон. Лук и морковь нарежьте, обжарьте с томатной пастой. В кипящий бульон из костей добавьте зажарку, нарезанные огурцы, маслины, каперсы, рассол, специи и варите 20 минут. Затем выложите кусочки рыбы, варите еще 10 минут. При подаче добавьте дольку лимона и зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту солянку — даже те, кто не любит рыбные супы, просили добавки! Бульон наваристый, рыба нежная. Кстати, вместо форели можно взять семгу или судака.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Перестала готовить пироги — делаю запеченные сливы с сырной начинкой. Вкуснее торта, проще шарлотки
Общество
Перестала готовить пироги — делаю запеченные сливы с сырной начинкой. Вкуснее торта, проще шарлотки
Кладу отварное мясо в бутылку — к завтраку подаю зельц: сочный, чесночный и идеально режется на бутерброды
Общество
Кладу отварное мясо в бутылку — к завтраку подаю зельц: сочный, чесночный и идеально режется на бутерброды
Это не паштет, а нежное мясное лакомство. Рийет из курицы — нежнее колбасы и рулета! Всего 91 ккал на 100 г
Общество
Это не паштет, а нежное мясное лакомство. Рийет из курицы — нежнее колбасы и рулета! Всего 91 ккал на 100 г
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Общество
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Забудьте о борще: 3 рецепта солянки как в СССР. Бюджетно и вкусно!
Семья и жизнь
Забудьте о борще: 3 рецепта солянки как в СССР. Бюджетно и вкусно!
рецепты
кулинария
солянки
супы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.