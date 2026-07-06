Забыла о рассольнике! Готовлю рыбную солянку с маслинами — вкуснее и ароматнее классики

Беру свежую форель, соленые огурцы, маслины и каперсы — и варю рыбную солянку, которая по вкусу не уступает мясной, а готовится проще и быстрее. Получается обалденная вкуснятина: наваристый пряный бульон с кислинкой от огурцов и рассола, нежные кусочки рыбы, пикантные маслины и каперсы, которые придают супу глубину и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2,5 л воды, 800 г форели (или другой рыбы, уже почищенной), 2 луковицы, 1 морковь, 4–5 маринованных огурцов, 20 маслин без косточек, 2–3 ст. ложки каперсов (по желанию), 2 ст. ложки томатной пасты, 2 лавровых листа, 6–8 горошин черного перца, 1 лимон, 100 мл огуречного рассола, соль по вкусу, 2 ст. ложки растительного масла. Рыбу разделите на филе, кости и голову отправьте в бульон. Лук и морковь нарежьте, обжарьте с томатной пастой. В кипящий бульон из костей добавьте зажарку, нарезанные огурцы, маслины, каперсы, рассол, специи и варите 20 минут. Затем выложите кусочки рыбы, варите еще 10 минут. При подаче добавьте дольку лимона и зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту солянку — даже те, кто не любит рыбные супы, просили добавки! Бульон наваристый, рыба нежная. Кстати, вместо форели можно взять семгу или судака.