Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 13:30

Отказалась от долгих варок — малина в желе за 5 минут: яркая вкуснятина как из летнего сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру малину, сахар и желатин — варю желе «Пятиминутка», которое за 5 минут на плите превращается в яркий ароматный десерт, сохраняющий цвет и вкус свежих ягод. Малина не теряет свой рубиновый оттенок, а желатин делает текстуру упругой и нежной. Десерт разливаю по креманкам, и уже через час он готов — идеально к чаю, как самостоятельное лакомство или для украшения тортов. Готовится просто, без долгого уваривания, а зимой напоминает о солнечном лете. Хранится в холодильнике, а съедается быстрее, чем я успеваю его остудить. Отличный способ сохранить ягодный урожай и порадовать семью вкусным и полезным десертом.

Для приготовления понадобится: 500 г свежей малины (или замороженной), 200 г сахара (можно меньше, по вкусу), 400 мл воды, 20 г желатина (или агар-агара по инструкции). Малину переберите, вымойте, обсушите. Залейте желатин 100 мл холодной воды, оставьте на 15 минут для набухания. В кастрюле смешайте малину, сахар и оставшуюся воду, доведите до кипения и варите 5 минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Разлейте по формочкам или креманкам, уберите в холодильник на 2-3 часа до застывания. Подавайте охлажденным, украсив мятой или свежими ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это желе — домашние съели за вечер, даже не дождавшись полного застывания. Я уменьшила сахар до 150 г и добавила сок лимона для свежести. Кстати, вместо желатина можно взять агар-агар — текстура будет плотнее. Находка, а не рецепт.

Проверено редакцией
Читайте также
Как заморозить ягоды на зиму: простая инструкция для вкусных запасов
Семья и жизнь
Как заморозить ягоды на зиму: простая инструкция для вкусных запасов
3 рецепта из малины: просто, душевно и очень вкусно
Семья и жизнь
3 рецепта из малины: просто, душевно и очень вкусно
Мешаю творог с манкой, сверху абрикосы: запеканка «Летняя нежность» — пышная и рецепт простой
Общество
Мешаю творог с манкой, сверху абрикосы: запеканка «Летняя нежность» — пышная и рецепт простой
И как кетчуп, и как подлива: соус «Кубанский» — густой, яркий, с чесночной ноткой. С макаронами просто улет
Общество
И как кетчуп, и как подлива: соус «Кубанский» — густой, яркий, с чесночной ноткой. С макаронами просто улет
Перестала раскатывать тесто для «Наполеона» — делаю ленивый десерт из сметаны и печенья за 15 минут: нежнее и вкуснее магазинного
Общество
Перестала раскатывать тесто для «Наполеона» — делаю ленивый десерт из сметаны и печенья за 15 минут: нежнее и вкуснее магазинного
малина
рецепты
кулинария
ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС предупредило москвичей об экстремальных погодных условиях
Знал, что ей 15: помощника прокурора арестовали по делу об изнасиловании
Медведев указал на жесткую конкуренцию за ИТ-специалистов
Поиски Усольцевых: последние новости 30 июля, поддельное аудио от пропавших
Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.