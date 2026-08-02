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02 августа 2026 в 13:33

Забудьте про надоевшие бульоны! Лесные грибы, лук и сливки — крем-суп получается густым, как соус, и тает на языке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие шампиньоны, лук и сливки — варю крем-суп, который по нежности и аромату обгоняет любые ресторанные образцы. Забудьте о скучных бульонах и жидких супах! Взбитые до бархатистости грибы с картофелем и сливками превращаются в густое, обволакивающее блюдо с глубоким лесным ароматом и сливочной текстурой. Никаких комочков и посторонних привкусов — только грибной дуэт с легкой пряностью тимьяна и чеснока, который согревает и насыщает. Подаю с хрустящими сухариками и свежей зеленью — и даже самый взыскательный гурман просит добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г шампиньонов (или лесных грибов), 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 картофелины, 500 мл грибного или куриного бульона, 200 мл сливок (20%), соль, перец, тимьян по вкусу, масло для жарки. Лук и чеснок обжарьте на масле до мягкости, добавьте нарезанные грибы и жарьте до испарения жидкости. Влейте бульон, добавьте нарезанный картофель, варите 20 минут до готовности. Пробейте блендером до однородности, влейте сливки, прогрейте (не кипятите!). Подавайте с сухариками и зеленью.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот суп для своих домочадцев. Даже те, кто равнодушен к грибам, съедали тарелку и просили добавки. Кстати, вместо шампиньонов можно взять белые грибы — вкус станет более насыщенным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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