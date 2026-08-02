Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 13:00

Готовлю рогалики из творога на каждый день — без яиц, на кефире, получаются нежнее песочных и ароматнее дрожжевых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйцо и муку — и за 15 минут пеку рогалики, которые исчезают быстрее, чем я их леплю. Это «шустрая» выпечка на каждый день: никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов — просто замесил, раскатал, нарезал треугольники, свернул и в духовку. Рогалики получаются румяными, с хрустящей корочкой и нежной, влажной творожной сердцевиной, которая напоминает мягкий сыр. Они идеальны к чаю, кофе или как перекус — ароматные, воздушные, без лишнего сахара, их хочется есть бесконечно.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога (жирность 5–9%), 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар и соль. Холодное масло натрите на тёрке и порубите с мукой и разрыхлителем в крошку. Смешайте с творожной массой, быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте в круг, нарежьте на сектора, сверните рогалики. Выпекайте при 180°C 15 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти рогалики для своих гостей. Даже те, кто не любит творог в выпечке, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сливочного масла можно взять маргарин — для более хрустящей текстуры. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
Общество
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
Никаких хлопот с тестом — пеку английские сконы с клубникой: рассыпчатые, с хрустящей шапкой, к чаю с джемом
Общество
Никаких хлопот с тестом — пеку английские сконы с клубникой: рассыпчатые, с хрустящей шапкой, к чаю с джемом
Экономлю на сладостях: крыжовник, орехи, сахар — и королевское варенье готово за 30 минут, стоит копейки, а вкус как в раю
Общество
Экономлю на сладостях: крыжовник, орехи, сахар — и королевское варенье готово за 30 минут, стоит копейки, а вкус как в раю
Забудьте о сырниках — соедините творог с тертым яблоком: печенье «Лукошко» — мягкое, не черствеет
Общество
Забудьте о сырниках — соедините творог с тертым яблоком: печенье «Лукошко» — мягкое, не черствеет
Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир
Общество
Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир
рецепты
кулинария
творог
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число погибших при атаке на Удмуртию
Наступление ВС России на Харьков 2 августа: мощный прорыв в Купянске, бои
Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.