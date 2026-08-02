Готовлю рогалики из творога на каждый день — без яиц, на кефире, получаются нежнее песочных и ароматнее дрожжевых

Готовлю рогалики из творога на каждый день — без яиц, на кефире, получаются нежнее песочных и ароматнее дрожжевых

Беру творог, яйцо и муку — и за 15 минут пеку рогалики, которые исчезают быстрее, чем я их леплю. Это «шустрая» выпечка на каждый день: никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов — просто замесил, раскатал, нарезал треугольники, свернул и в духовку. Рогалики получаются румяными, с хрустящей корочкой и нежной, влажной творожной сердцевиной, которая напоминает мягкий сыр. Они идеальны к чаю, кофе или как перекус — ароматные, воздушные, без лишнего сахара, их хочется есть бесконечно.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога (жирность 5–9%), 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар и соль. Холодное масло натрите на тёрке и порубите с мукой и разрыхлителем в крошку. Смешайте с творожной массой, быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте в круг, нарежьте на сектора, сверните рогалики. Выпекайте при 180°C 15 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти рогалики для своих гостей. Даже те, кто не любит творог в выпечке, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сливочного масла можно взять маргарин — для более хрустящей текстуры. Находка, а не рецепт!