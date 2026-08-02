Забудьте о сырниках — соедините творог с тертым яблоком: печенье «Лукошко» — мягкое, не черствеет

Беру творог и смешиваю с тертыми яблоками. Из духовки достаю целый противень ароматного печенья «Лукошко». На его приготовление совсем не тратятся силы, ведь тут даже тесто вымешивать не нужно.

Ингредиенты: 2 яйца, 100 г сахара, 200 г творога (в брикете), 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 крупное яблоко, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте творог, муку, разрыхлитель и натертое на крупной терке яблоко. Замесите густое тесто. Столовой ложкой выкладывайте порции на противень с пергаментом, слегка приминая, и запекайте 15–18 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь эти яблочные печенья. Удивило, что оно остается свежим и не черствеет даже через день. А если добавить в тесто 1 ч. л. лимонной цедры и щепотку корицы, печенье станет еще более ароматным.

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